Kundgebung : Kundgebung auf dem Hauptmarkt Trier

Trier Unter dem Motto „Falschmeldungen über die Europäische Union“ lädt die Bürgerinitiative Pulse of Europe Trier für Sonntag, 19. Mai, von 14 bis 15 Uhr auf den Hauptmarkt Trier ein. Kurz vor der Europawahl werden wieder viele Falschmeldungen über die EU verbreitet.

Was ist an diesen dran? Im Mittelpunkt steht die Rede von Klaus Jensen. Thomas Schmitt, Kulturdezernent der Stadt Trier, spricht das Grußwort. Am offenen Bürgermikrofon besteht für alle die Möglichkeit, in einen Austausch zu treten. Die Veranstaltung wird von dem Trierer Liedermacher Andreas Sittmann mitgestaltet.