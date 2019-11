Konzert : Landespolizeiorchester spielt im Trierer Dom

Foto: Polizeipräsidium Trier

Trier (red) Zum traditionellen Adventskonzert des Polizeipräsidiums Trier am Dienstag, 3. Dezember, 19 Uhr, laden der Polizeipräsident und die Polizeiseelsorge in die Hohe Domkirche Trier ein. Das Landespolizeiorchester (Leitung Stefan Grefig), Judith Christ und Organist Josef Still sind die Höhepunkte des Benefizkonzertes.

