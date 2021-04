Ehrung : Verdienstmedaille für engagierten Elternvertreter aus Temmels

Trier/Temmels Rainer Schladweiler aus Temmels ist mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Der Regional- und Landeselternsprecher nahm die Medaille aus der Hand von Thomas Linnertz, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, in Empfang.

Rainer Schladweiler habe sich insbesondere im Bildungsbereich bleibende Verdienste erworben, heißt es in einer Mitteilung der ADD. So engagierte er sich sowohl in der Elternarbeit an den Kindertagesstätten als auch an den Grund- und weiterführenden Schulen. Seit 2004 gehört er dem Regionalelternbeirat Trier, dem er seit 2010 als Sprecher vorsteht, an. Zudem ist Schladweiler seit 2009 im Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz aktiv und steht diesem Gremium seit 2019 als Sprecher vor.