Gastronomie : Diese Gastronomen in der Region Trier bieten Liefer- oder Abholservice an

Viele Gastronomen bieten Abhol- und Lieferservice an. Foto: dpa/Oliver Berg

Keine Lust zu kochen? Da die Gastronomie wegen des Teil-Lockdowns keinen Restaurantbetrieb hat, ist Essen gehen zur Zeit keine Alternative. Also, was tun? Viele Gastronomen in der Region bieten einen Liefer- oder Abholservice an.

Wir möchten die Restaurants in dieser Zeit unterstützen und bieten daher einen Überblick über die Betriebe, die uns ihre Angebote gemeldet haben. Lassen Sie sich von der Vielfalt der regionalen Gastronomie überraschen, lassen Sie ab und zu die Küche kalt und probieren etwas Neues aus oder greifen auf Alt-Bewährtes zurück. Die Speisen, die Sie sich liefern lassen oder abholen können, sind abwechslungsreich.

Schauen Sie doch mal in die Karte oder in die Liste darunter. Zusätzlich können Sie sich auch auf der Facebook-Seite Liefer und Abhol Service Trier und Region informieren.

Aach

Gasthaus Müller – Siegismund: Gutbürgerlich, Flieten, Burger. Trierer Straße 15, 54298 Aach. Telefon: 0651/9983533. Abholservice von Mi bis So ab 16.30 – 20 Uhr.

Bekond

Gasthof Pelzer: Burger, moselländisch, kartoffeliges. Moselstraße 31 544340 Bekond. Telefon: 06502/2642. Abholservice.

Bengel

Altes Gasthaus Pütz: Gut bürgerliche, regionale Küche. Triererstraße 10, 54538 Bengel; Abholung, Do bis So von 18 bis 20 Uhr, Telefon: 06532/2291.



Bernkastel-Kues

Bahnhof Cues Brauhaus: Deutsche Küche; Bahnhofstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues. Abholung, Telefon: 06531/9174740, E-Mail:

info@bahnhof-cues.de, Facebook: Bahnhof Cues.

Hotel Alt Cues: Hausmannskost, Hähnchen, sonntags Besonderheiten; Nikolausufer 48, 54470 Bernkastel-Kues; Abholung, Fr und Sa von 17 bis 20 Uhr, So von 11.30 bis 14 Uhr, Telefon: 06531/2533 oder 0171/4406188 (auch WhatsApp), E-Mail: info@hotelbernkastelkues.com

Bettingen

Gasthaus-Restaurant Ambros, Maximinstraße 18, 54646 Bettingen, www.ambros-online.de, 06527/483 oder WhatsApp 0160/1598796, info@ambros-online.de, Abholung Fr/Sa 17-20 Uhr; So 11 - 14 und 17 - 20 Uhr, Deutsche Küche

Bitburg:

Römer Catering, Halle 300, Kopernikusstraße, 54634 Bitburg , www.roemerbetriebe.de, 06561/96860, h.roemer@roemerbetriebe.de, Abholung und Lieferservice ab acht Personen, Wechselnde Gerichte/Hausmannskost

Bleialf:

Altes Backhaus, Auwer Straße 12, 54608 Bleialf, www.backhaus-bleialf.de, 065555/8699, Abholung, Deutsche und mediterrane Küche

Bollendorf

Hotel Hauer, Sauerstaden 20, 54669 Bollendorf, www.hotel-hauer.de, 06526/920500, info@hotel-hauer.de, Abholung, Wechselnde Gerichte

Gasthaus "Bei Anni", Echternacher Straße 11, 54669 Bollendorf, 0171/7283347, bei-anni@t-online.de, Abholung von 12 - 21 Uhr, Bürgerliche Küche

Waldhotel Sonnenberg: Wildgerichte, Sonnenbergallee 1, 54669 Bollendorf, Website: www.waldhotel.com Telefon: 06526/92800, E-Mail info@waldhotel.com

Burbach

Café-Restaurant Lietzenhof, Lietz Kreuz 1, 54597 Burbach, www.golf-lietzenhof.de, 06553/9002871, info@golf-lietzenhof.de, Abholung Fr-So 11 - 20 Uhr, Wechselnde Gerichte, Hausmannskost

Daun

Ristorante-Pizzeria Lo Stivale, Italienische Küche; Leopoldstraße 5, 54550 Daun, Lieferservice/Abholservice, Telefon 06592/8023, E-Mail:

lostivaledaun@gmail.com,

www.lo-stivale-daun.de

Griechisches Restaurant Filoxenia: Griechische Küche, Rosenbergstraße 14 B, 54550 Daun, Abholung, Website: www.griechisches-restaurant-filoxenia.de Telefon: 06592/9576755

City-Kebap-Haus Daun, Leopoldstraße 30, 54550 Daun, www.city-kebap-haus.de, 06592/9844948, Abholung und Lieferservice, Pizza, Döner, Pasta, Burger

Eckfeld

Bauernhofcafé Morgenfelderhof: Kuchen; Brunnenstraße 39, 54531 Eckfeld, Lieblingskuchen aus dem Sortiment bis Sa 16 Uhr bestellen und So zwischen 11 und 12.30 Uhr abholen. Auch Einzelstücke sind kein Problem! Im Umkreis von 10 Kilometern, Lieferung kostenlos bis an die Haustür. Telefon 06572/933618,

E-Mail: bauernhofcafe@web.de

Elscheid

Landgasthaus Janshen: Regionale deutsche Küche; Moselweg 11, 54552 Elscheid, Abholservice Samstag, Sonntag. Website: www.Janshen-Ellscheid.de Telefon: 06573/953870, E-Mail: landgasthaus-Janshen@web.de

Fell

IL MULINO Ristorante Italiano Pizzeria, Moselstraße 60, 54341 Fell, 06502/9967555, Abholung und Lieferung Dienstag bis Samstag 11.30 bis 14 Uhr, 17.30 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertag 11.30 bis 22 Uhr; Pizza, Pasta, Fleischgerichte

Föhren

Casino-Restaurant, Flugplatz, 54343 Föhren, www.casino-restaurant-foehren.de, 06502/5849, casino-restaurant@t-online.de, Facebook: Casino-Restaurant, Abholung und Lieferung mit Mindestabnahme 25 Euro (Umkreis bis 10 km), Di 11.30 - 14 Uhr, Mi – So 11.30 – 14 Uhr, 17-20 Uhr; Deutsche und mediterrane Küche (Fleisch, Fisch, vegetarisch), saisonal und regional, Tagesessen.

Gerolstein

Restaurant Balkan Grill, Hauptstraße 20, 54568 Gerolstein, www.balkangrill-gerolstein.de, 06591/4652, danica.drlic@icloud.com, Abholung, Kroatische, mediterrane Küche

Gilzem

Gasthaus Dichter, Hauptstraße 17, 54298 Gilzem, 06506/267, Abholung Fr/Sa 17-21 Uhr; So 12-14 und 17-21 Uhr, Gutbürgerliche Küche; Flieten



Gräfendhron

Integrationsbetrieb Gräfendhron/Landhaus Kesselchen: Burger, Fleisch, Fisch, vegetarisch, Tagesmenu; Kapellenstraße 15-17, Gräfendhron; Abholservice Drive-In und Senioren-Lieferdienst, Telefon: 06504/954990, E-Mail:

info@landhaus-graefendhron.de, Facebook: facebook/LandhausGraefendhron oder Website:

www.landhaus-graefendhron.de



Großlittgen

Salvas flotte Pizza by Perry&Melly: Zum Ziegelflur 3, Großlittgen; Abhol- und Lieferservice ab 17 Uhr, Telefon: 06565/903707.

Gutweiler

Gasthaus Reh, Am Bahnhof 1, 54317 Gutweiler, 06588/435, Nur Abholung Do und Fr 17 - 21 Uhr, Sa. und So. 12 - 21 Uhr. Heilig Abend 17 – 18.30 Uhr, 1. u. 2. Weihnachtstag 11.30 – 20 Uhr (zwei Tage vorher bestellen), Burger, Schnitzel, Salate

Kell am See

Hau´s am See, Seeuferweg 1, 54427 Kell am See, 06589/9189100, Sa, So 12 Uhr Abholung , Bratwurst, Gulaschsuppe, an Weihnachten: Weihnachtsmenubox

Kenn:

Kenner Treff, Bahnhofstraße 42, 54343 Kenn, 06502/9308737 oder Whatsapp 0171/1106056, Liefern und Abholen

Konz:

Restaurant Hygge: Mediterran, Pizza, regional. Im Sonnenschein 15, 54329 Konz-Niedermennig. Telefon: 06501/946169,

www.restaurant-hygge.de; Abholservice.

Restaurant Landhaus Euchariusberg: Gutbürgerliche Küche. Am Großschock 7, 54329 Konz-Obermennig. Telefon: 06501/13362, E-Mail:

landhaus-euchariusberg@t-online.de; www.euchariusberg.de; Abholung der Speisen.

Wirtshaus Roscheider Hof: Gutbürgerlich. Telefon: 06501/9311997, www.wirtshaus-roscheiderhof.de;

Rollender Mittagstisch und von 17 bis 20 Uhr; Abholung.

Langsur-Mesenich

Johannishof Restaurant, Trierer Straße 24, 54308 Langsur-Mesenich, www.johannishof.eu, 06501/923390, info@johannishof.eu, Abholung Freitag bis Samstag 17 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 14 Uhr und 17 bis 19 Uhr, Deftige Landhausküche, Winzersteaks, Schnitzel, Aufläufe, Hausgebackener Kuchen Sonntag 12 bis 17 Uhr

Leiwen

Restaurant Weinhaus Weis, Römerstraße 10, 54340 Leiwen www.hotel-weinhaus-weis.de, 06507/93610, Facebook: Hotel Weinhaus Weis, Leiwen; Abholung: Fr, Sa, So, von 17 bis 21 Uhr; Pizza, Pasta, Insalata, Schnitzelvariationen, Wildragout



Lösnich

Hotel Heil: Wechselnde Tagesgerichte, gut bürgerliche Küche; Hauptstraße 15, 54492 Lösnich; Abholung Di bis So von 12 bis 14 Uhr und 18 bis 20 Uhr, Telefon: 06532/2223, E-Mail: info@hotel-heil.de, Facebook: Hotel Heil.

Mertesdorf

Hotel Weingut Weis: Gänseessen, Rumpsteak vom Weiderind, Ruwertaler Wildtopf, Fischgerichte vom Grill, Suppen, Salate, Desserts. Eitelsbacher Weg 4, 54318 Mertesdorf. Telefon: 0651/95610, Fax 0651/9561150, E-Mail: info@hotel-weis.de; www.hotel-weis.de. Abholung an den Wochenenden (Fr, Sa, So), Bestellungen per Telefon, Mail oder Fax.



Morbach

Mayers Speisezimmer: Schnitzel, Salate, Burger und mehr; Bahnhofstraße 8, 54497 Morbach. Abhol- und Lieferdienst, Telefon: 06533/958710.



Morbach-Gonzerath:

Gasthaus zur Post Gonzerath: Hamburger, Schnitzel, Salate und mehr; Hauptstraße 32, 54497 Morbach-Gonzerath; Abholung, Fr und Sa von 18 bis 21 Uhr, So von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21 Uhr, Telefon: 06533/5355, E-Mail:

gasthauszurpost.schimper@t-online.de, Facebook: Gasthaus zur Post Gonzerath.



Morbach-Hoxel:

Restaurant Don Camillo: Pizza und Pasta, Pakistanische Küche, Schnitzel und vegetarische Gerichte; Zum Camping 19, 54497 Morbach-Hoxel, Abholung, Di bis Sa von 17 bis 20.30 Uhr, So von 11.30 bis 13.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr, Telefon: 06533/5685, E-Mail:

pmshaukat@t-online.de

Newel:

Mühlen-Stübchen Atlantis: Landhausküche, Kuchen, Hofladen. Kreuzerberg 48, 54309 Newel-Kreuzerberg. Telefon: 00352/6912717-20, muehlen-stuebchen-atlantis.de/de/speisekarten.html; Abholung Fr von 18 bis 20 Uhr, Sa von 14 bis 18 Uhr, So ab 12 Uhr, Gerichte auch zum selber erwärmen.

Restaurant Landgasthof Zum Wiesengrund, Im Wiesengrund 14, 54309, Newel/Beßlich, www.zumwiesengrund.de, 0651/61102, Abholung von 17 bis 20 Uhr, So auch ab 11.30 bis 14 Uhr und ab 17 bis 20 Uhr, Do Ruhetag. Sa und So ab 17 Uhr Lieferung durch SG Aach/Butzweiler/Newel oder Abholung. Regionale, frische Landhausküche.

Niederweis

Restaurant Schloss Niederweis: Deutsche Küche, Hauptstraße 9, 54668 Niederweis, Abholung Freitag 17 - 20 Uhr, Samstag, 17- 20 Uhr, Sonntag 12 bis 14 Uhr und 17 - 20 Uhr, Website: www.schloss-niederweis.de Telefon: 06568/9696450, E-Mail: kontakt@schloss-niederweis.de

Nittel

Steak House zum Mühlengarten, Uferstraße 5, 54453 Nittel, 06584/91420, Handy 0176/74198275, Chaddakiran@gmail.com, Abholung Montag bis Samstag 17 bis 22 Uhr, Sonntag und Feiertage 12 bis 22 Uhr. Gut bürgerliche deutsche Küche, indische Küche

Oberbillig

Landgasthaus Oberbillig, Wolsfelder Straße 11, 54668 Holsthum, www.landgasthaus-Oberbillig.de, 06523/404, Abholung Di-So 12-14 und 17-20 Uhr, Gutbürgerliche Küche; Gänsebraten und -keule; Wildgerichte

Osburg

Lorenz Kitchen: Malaysische Küche. Gartenfeldstraße 8, 54317 Osburg. Telefonnummer: 06500/6329946, E-Mail: info@lorenz-kitchen.com Nur Abholung bis 22.11. von 12 Uhr bis 20.30; vom 23. bis 29.11.2020 geschlossen.

Gasthaus Schornstein, 06500/7238, Abholung Do bis Mo 17 bis 21Uhr, So 12 bis 21 Uhr.

Pellingen

Krümel's Schlemmerhütte, Triererstraße 8, 54331 Pellingen, 0152/09200814, Nur Abholung. Mo bis Sa von 11.30 Uhr - 14 Uhr und 17 Uhr - 20 Uhr. Imbiss, Pizza, Flammkuchen

Pelm

Forsthaus Kasselburg, Auf der Kasselburg 1, 54570 Pelm, 06591/985176, Abholung, Gutbürgerliche Küche



Platten

Pizzeria Plattener Deiwel: Italienische Gerichte, Pizza, Schnitzel; Moselstraße 6, 54518 Platten, Abholung und Lieferung, Di bis So von 13 bis 22 Uhr, Telefon 06535/1401.



Reil

Pizzeria Caruso: Italienische Küche; Kaiserstraße 16, 56861 Reil; Abholung, Do bis So von 17 bis 21 Uhr, Telefon: 06542/900266 oder 900267.

Röhl

Gasthaus Wings, Hauptstraße 14, 54636 Röhl, www.gasthaus-wings.de, 06562/2341, info@gasthaus-wings.de, Abholung von Mittwoch bis Samstag 18 Uhr - 21.30 Uhr und Sonntag von 12 Uhr -14 Uhr und 18 Uhr - 21.30 Uhr, Deutsche Küche, Flieten, Burger, Fingerfood und Mittagsmenüs

Saarburg

Café Hackenberger: Belegte Brötchen, Teilchen, Kuchen und Torten, Coffee to go. Abholservice: täglich ab 7 Uhr, So ab 13 Uhr.

Partyservice Erika Loch, www.partyservice-loch.de, partyserviceerikaloch@t-online.de, Fr, Sa und So 11.30 Uhr - 14 Uhr

KulturGießerei Saarburg: Vielfalt-Mittagstisch mit einem täglich wechselnden Gericht aus verschiedenen Ländern. Staden 130, 54439 Saarburg. Telefon: 06581/2336;

https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/café-urban/mittagstisch-2020/; Das Essen muss am Vortag bis 12 Uhr angemeldet sein. Das Essen kann zwischen 12 und 13 Uhr an der Seitentür zum Parkplatz abgeholt werden.