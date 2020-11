Ihre Meinung : Lobenswerte Initiative

Bahnverkehr

Was bei der Ruwertalbahn Trier-Hermeskeil versäumt wurde, soll jetzt bei der Hunsrückquerbahn Hermeskeil-Langenlonsheim verwirklicht werden: die Reaktivierung des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV). Das fordern jedenfalls die Landräte und Landrätinnen der Kreise Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Rhein-Hunsrück und Bad Kreuznach in einem Brief an Landesverkehrsminister Volker Wissing. Den Güterverkehr auf der Strecke will ein Unternehmen aus der Schweiz betreiben. Damit würde wieder eine Eisenbahnverbindung zwischen Hermeskeil und dem Rhein (Bingerbrück) ermöglicht, mit Anbindung des Flughafens Hahn. Wünschenswert wäre auch die Reaktivierung der Strecke Hermeskeil-Nohfelden über Türkismühle für den Personen- und Güterverkehr, wodurch Hermeskeil dann wieder an die Verbindung Saarbrücken-Idar-Oberstein-Bad Kreuznach-Bingerbrück angeschlossen wäre.