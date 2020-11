Brauchtum : Bollendorfer Kinder feiern Martinstag mit zwei kleinen Umzügen

St.-Martins-Umzug in Bollendorf. Foto: Peter Neises

Bollendorf (red) In Bollendorf wurde der St.-Martins-Umzug in der bisher bekannten Form abgesagt. So organisierten Schule und Kindergarten jeweils eine eigene Feier mit selbstgebastelten Laternen sowie St. Martin samt Pferd.

Zu St. Martin in Bollendorf lässt sich auch das Pferd von einer Maske überzeugen. Foto: Peter Neises