Spendenaktion : Ein besonderer Trierer Wunschzettel

Trier „Meine Hilfe zählt“: Der Verein Palais bittet um Spenden für kleine Dinge mit großer Wirkung, um Familien zu entlasten.

Auf dem Palais-Wunschzettel 2020 stehen rund 90 kleine Dinge, die großes bewirken können – von Filzstiften, Krepp­papier, Lego „Elsa und die Rentierkutsche“ über Boxhandschuhe oder einen Zirkel bis hin zu einem Fahrradreparaturset. Es sind all gewöhnliche Dinge, die Kinder und Jugendliche brauchen, die in der Jugendhilfe­einrichtung betreut werden, um zu lernen, zu spielen und sich gut zu entwickeln. Denn alle Jahre wieder sind dort im Dezember die Vorräte fast aufgebraucht. Während des Betreuungsalltags haben sich auch Gegenstände abgenutzt oder sind kaputtgegangen. „Außerdem wünschen sich ,unsere’ Kinder auch einige neue Spiele“, sagt Botzet.

In diesem Jahr profitieren erstmals sechs Standorte mit rund 200 Kindern und Jugendlichen von den Spenden: Jugendtreff und Hort in Mariahof, der Jugendtreff „Südpol“, die Betreuungsgruppe in Konz, die Lernhilfegruppe in Rapperath und die beiden Pädagogischen Lernhilfegruppen in der Christophstraße in Trier.