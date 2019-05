Kultur : Wenn Saunaboy unterm Flachdach probt - Neue Proberäume für die Musikszene in Trier

Trier Für die mehr als 100 Bands in Trier gibt es zu wenige Proberäume. Zwei umgenutzte Bungalows im Gewerbegebiet Euren entschärfen die Situation etwas. Die Stadt und das Musiknetzwerk Trier suchen weiter.

Probemöglichkeiten sind trotz des Engagements von Michael Kernbach und dem Verein Musik­netzwerk Trier weiterhin knapp. Der Probebunker in Trier-Nord ist voll belegt. Spätestens wenn das Haus in der Güterstraße in Mitte/Gartenfeld geräumt werden muss, werden viele der mehr als 100 Bands der Stadt auf der Straße stehen.

Ob die vom Trierischen Volksfreund initiierte Podiumsdiskussion zur Zukunft der Kultur in Trier die Ursache dafür war oder nicht, dass Bewegung in die Diskussion um die Freie Kulturszene gekommen ist, sei dahingestellt. Mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit tut den Akteuren in jedem Fall gut, auch wenn zwei umgenutzte Flachdachbauten nicht alle Raumprobleme der Trierer Bands lösen.

Nach der Schließung des Exhauses sind die Veranstaltungsorte für die Akteure der freien Kulturszene in Trier noch knapper geworden. Filmproduzent und Theatermacher Karsten Müller ist mit seinem Label Frosch-Kultur in Trier-Euren fündig geworden. Im Druckwerk, dem multifunktionalen Bürgerhaus des Stadtteils in der Ottostraße 29, kommt das satirische Schauspiel „Heimatschuss“ von Müller zur Uraufführung.

Vorsitzender des Musiknetzwerks Trier ist Michael Kernbach, der Öffentlichkeit bekannt als Gründungsmitglied von „Guildo Horn und die orthopädischen Strümpfe“. Auch er ist stolz auf das, was schon jetzt in dem ersten der beiden Gebäude passiert: „Hier kann man ordentlich Krach machen, denn wir sind mitten im Gewerbegebiet. Unser Ziel ist es, bis zum Sommer 20 bis 22 Bands mit Proberäumen zu versorgen.“ Die würden dringend gebraucht, versichert er und verweist auf das geschlossene Jugendkulturzentrum Exhaus, den „rappelvollen“ Bunker in Trier-Nord, die weggefallenen Proberäume in dem abgerissenen Gebäude neben Luckys Luke in Trier-West und die ungeklärte Situation in der Güterstraße. Dort proben 20 Bands in einem Gebäudekomplex, der in den kommenden Jahren dem Neubau von Sozialwohnungen weichen muss.