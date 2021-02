Umweltschutz : Nächtliche Plakataktion gegen „Fast Fashion“

Mit solchen Plakaten protestieren die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion für Nachaltigkeit in der Mode. Foto: XR

Trier (red) Klimaaktivisten von Extinction Rebellion (XR) haben in der Nacht auf Samstag im Rahmen einer bundesweiten Kampagne Plakate in der Innenstadt sowie weiteren Stadtteilen aufgehängt. Inhaltlich geht es um das Thema „Fast Fashion“, was soviel wie „schnelle Mode“ heißt und ein Geschäftsmodell der Textilindustrie ist, bei dem die Kollektionen laufend geändert werden.

