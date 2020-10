Meinung : Neue Regel kommt, Streitigkeiten bleiben

Die Crux bei Gesetzesänderungen ist, dass diese immer erst an einem fixen Datum inkrafttreten. Bis dahin gelten die alten Regeln – wie soll es auch anders gehen? Es ist verständlich, dass sich diejenigen ärgern, die nur knapp an den Vorteilen des neuen Gesetzes vorbeischrammen.

Andere müssen dagegen durch die Umlegung auf wiederkehrende Beiträge tiefer in die Tasche greifen: Wer beispielsweise eine Immobilie an einer kurzen Seitenstraße besitzt, die wenig befahren ist, daher kaum Schäden davonträgt und die nächsten 40 Jahre nicht ausgebaut werden muss – der wird demnächst für die Straßen seiner Nachbarn zur Kasse gebeten. Dass durch die neue Regelung alle Streitigkeiten beseitigt sind, ist also nicht zu erwarten.