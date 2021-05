Mobilität : Neuer Moselradweg freigegeben

Trier (red) 3,5 Meter breit, neuer Asphalt und wieder mit mehr Moselblick: Der neue Radweg auf der westlichen Moselseite bei der Schleusenkammer ist nun freigegeben.

Im Süden schließt der Radweg an den bereits 2016 fertig gestellten hochwertigen, 1,5 Kilometer langen neu geschaffenen Moseluferradweg in Höhe des Naturschutzgebietes an. Er wurde im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff in die Natur angelegt.