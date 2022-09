Natur : Nosferatu-Spinne in mehreren Orten der Region gesichtet – Mann berichtet, wie sich ein Biss anfühlt

Trier/Hilden In der Region Trier sind bereits mehrere Exemplare der Nosferatu-Spinne gesichtet worden. Der Naturschutzbund Deutschland erklärt, mit welchen Spinnenarten sie häufiger verwechselt wird.

Noseratu-Spinne: Auch in der Region Trier heimisch?

Blickt man auf die gemeldeten Sichtungen, dann zeigt sich: Auch in der Region Trier scheint die Nosferatu-Spinne angekommen zu sein. So gab es zum Beispiel Sichtungen in Ralingen, Irrel sowie in der Region rund um Wittlich. Auch in Trier wurden bereits Exemplare gesichtet. Seit 31. August meldeten fünf Bürger dem Nabu einen Fund der Spinne – teilweise tot, teilweise lebendig. Die meisten Bürger beschreiben die Spinne als sitzend beziehungsweise ruhend. Es handelt sich dabei meist um Einzelsichtungen. Lediglich ein Benutzer aus Dahlem (Nordeifel, direkt hinter der Grenze zu Nordrhein-Westfalen) will in seinem Gewächshaus gleich drei Exemplare gesichtet haben.