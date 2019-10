Geschichte : Zivilcourage hat ihm nie gefehlt

Karl-Heinz Richter (rechts) mit den Besuchern Margret Henscheid und Albin Michels sowie Fedor Gehlen (von links) von „Demokratie leben!“ beim Gespräch im Anschluss an die Demokratiekonferenz „Demokratie in Gefahr!“ in Schweich. Foto: Ursula Schmieder

Schweich Karl-Heinz Richter erzählt in Schweich von seiner misslungenen Flucht aus der ehemaligen DDR. Der 73-Jährige will vor allem junge Leute aufrütteln und sie ermuntern, politisch stets kritisch zu bleiben.

Er lebt mit Narben – und mit offenen Wunden – aus der Zeit des „Unrechtsstaats“ DDR. Dass das heute mit Aussagen wie „das war doch gar nicht so schlimm“, wiederum „so verniedlicht“ werde, sieht Karl-Heinz Richter nicht nur mit Sorge: „Das widert mich einfach an“, betonte der 73-Jährige in Schweich bei einer Veranstaltung zum Thema „Demokratie in Gefahr!?“ (siehe Info). Eben deshalb reise er rum. Wie Besucher der Gedenkstätte Hohenschönhausen sollen auch andere – und vor allem junge Leute – von seinem Schicksal erfahren. Insbesondere sie will er dafür sensibilisieren, wie schnell eine bedrohte Demokratie zur Diktatur werden kann. Sie müssten „höllisch aufpassen“ und sollten nur ja keine Ideologie an sich heranlassen. Und sie müssten kämpfen für vermeintlich Selbstverständliches wie Demokratie und Freiheit. Da darüber in Familien kaum gesprochen werde, ist er froh, mit seinen Erfahrungen Jugendliche erreichen zu können: „Es lohnt, sich für Demokratie einzusetzen!“