Bildung : Als Freiwilliger sich im Ausland engagieren

Trier Nach Schule, Studium oder Ausbildung den Horizont erweitern, sich sozial engagieren und in die Berufswelt schnuppern? Ein spannendes und bereicherndes Jahr im Ausland verbringen und eine fremde Kultur kennenlernen?

Wer sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr, einen Bundesfreiwilligendienst oder die Sozialen Friedensdienste im Ausland (SoFiA) interessiert, findet die Ansprechpartner der entsprechenden Fachabteilung des Bistums Trier jetzt unter einem Dach: Die Sozialen Lerndienste und der Verein SoFiA, die seit Jahrzehnten junge Leute zuverlässig in Freiwilligendienste vermitteln, unterstützen und betreuen, sind umgezogen in die Jesuitenstraße 13 (Gebäude des Priesterseminars).

Bewerbungen für ein FSJ oder einen BFD sollten frühzeitig erfolgen an: Soziale Lerndienste, Dietrichstraße 30a, 54290 Trier oder online: www.soziale-lerndienste.de, www.facebook.com/soziale.lerndienste oder unter 0651/993796-302. SoFiA bietet die Möglichkeit, ein Jahr lang in einem sozialen Projekt im Ausland zu arbeiten. In Lateinamerika, Afrika, Osteuropa oder Asien arbeiten die Freiwilligen etwa mit Menschen mit Behinderung, benachteiligten Frauen und Kindern, helfen im Schulunterricht und in Jugendeinrichtungen mit, oder unterstützen Malteser oder Caritasstellen vor Ort. Anmeldeschluss ist der 1. August.