Verkehr : Stadtwerke bauen an Güterstraße

Trier (red) Die Stadtwerke Trier (SWT) bauen in der Güterstraße einen neuen Wasserhausanschluss. Auf Höhe des Hauses Nr. 68 wird der Verkehr in Richtung Kürenz einspurig an der Baustelle vorbei geleitet.