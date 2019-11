Advent : Sterntaler-Weihnachtsmarkt im historischen Brunnenhof in Trier

Sterntaler-Weihnachtsmarkt im historischen Brunnenhof in Trier

Trier 30 Aussteller bieten ab Donnerstag beim Weihnachtsmarkt der Kulturkarawane eine besondere Atmosphäre.

Die Kulturkarawane ist ein gemeinnütziges Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, in attraktiven Veranstaltungen für die Alternativkultur in der Region zu werben. Beim viel beachteten Sterntaler-Weihnachtsmarkt im Trierer Brunnenhof bieten ab dem Donnerstag, 28. November, bis zum Sonntag, 1. Dezember, mehr als 30 Aussteller außergewöhnliche, mit Hand und Herz hergestellte Produkte an. Für das kulinarische Wohl sorgen regionale Gastronomen und Winzer.