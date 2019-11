Trierer Weihnachtsmarkt : Deutsche Glühweinkönigin: Verena Müller ist die Siebte, aber auch die Erste

Trier Was die am Dienstag auf dem Trierer Weihnachtsmarkt gekrönte neue Deutsche Glühweinkönigin von ihren sechs Vorgängerinnen unterscheidet.

Im Reigen der Deutschen Glühweinköniginnen ist sie die siebte, in mancherlei Hinsicht aber die erste: „Die erste Verheiratete, die erste, die Mutter ist, und ich glaube auch, die erste richtig Blonde“, lacht Verena Müller. Letztere Aussage lässt sich nicht so ganz zweifelsfrei klären, aber die große Mehrheit der Vorgängerinnen war brünett:

Genau das wird von ihr erwartet. Als Majestät ist sie in diesem Advent das „Gesicht“ des Trierer Weihnachtsmarkts, aber auch bundesweit die Repräsentantin des Winzerglühweins aus deutschem Anbau. Den gibt es in Trier in den Varianten Weiß (Müller-Thurgau) und – den mag Verena Müller besonders gerne – Rot (Dornfelder): „Aber höchstens zwei Becher am Tag. Danach steige ich auf Kinderpunsch um.“ Und liegt damit geschmacktstechnisch auf einer Wellenlänge mit ihrem sechsjährigen Sohn Lucas.