Pandemie : Tägliche Corona-Zahlen: 374 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg (red) Am Montag wurden durch das Gesundheitsamt Trier-Saarburg 374 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 220 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 154 aus der Stadt Trier.

Eine verlässliche Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg kann laut Gesundheitsamt aufgrund des Meldeverzugs aktuell immer noch nicht angegeben werden. Folgende Werte gibt das Landesuntersuchungsamt an: 864,7 in der Stadt und 819,1 im Landkreis.

Impfaktion in Kell Am Freitag, 28. Januar organisiert der DRK Landesverband Rheinland-Pfalz eine Impfaktion im Seniorenzentrum in Kell am See. Die Aktion geht von 14 bis 19 Uhr und jeder ab 12 Jahre kann dort mit dem Impfstoff von Biontech oder Moderna die erste, zweite oder dritte Impfung erhalten. Eine Anmeldung ist laut DRK nicht erforderlich.