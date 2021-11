Feiertag : Stilles Gedenken am Volkstrauertag auf dem Trierer Hauptfriedhof

Vertreter der Stadt Trier sowie Bürgerinnen und Bürger gedenken am Volkstrauertag auf dem Hauptfriedhof der Kriegstoten, der Opfer der Gewaltherrschaft und der Opfer der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020. Foto: Hoff Ludwig

TRIER Bei der alljährlichen Feierstunde zum Volkstrauertag gedachte die Stadt Trier auf dem Hauptfriedhof in Trier-Nord der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft. Im Anschluss an die Totenehrung durch Oberbürgermeister Wolfram Leibe – er erinnerte auch an die Opfer der Trierer Amokfahrt vom vergangenen Dezember – folgte am Ehrenmal eine Schweigeminute mit Kranzniederlegung.

Von Ludwig Hoff