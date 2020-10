Jugendkulturzentrum : Aktionsbündnis „Exhaus bleibt!“ sucht nach Lösungen

Trier Die Initiative „Aktionsbündnis Exhaus bleibt!“ will, dass alle Jugend- und Kulturangebote, die der insolvente Verein Exzellenzhaus bislang angeboten hat, gemeinsam von einem neuen Träger weitergeführt werden.

Das betonte das Bündnis in einer Pressemitteilung am Freitag. Hintergrund ist ein Brief von Bürgermeisterin Elvira Garbes an den Stadtrat, in dem die Sozialdezernentin auf Risiken aufmerksam macht: Insbesondere der Exhaus-Hort, der für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember von einer neuen Interimsgesellschaft übernommen wurde, sei gefährdet, wenn zum 1. Januar keine dauerhafte Lösung – zum Beispiel die Übernahme durch einen bestehenden Träger – gefunden werde (der TV berichtete).