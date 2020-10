Glaube : Firmung in besonderen Zeiten

Weihbischof Franz Josef Gebert (links) und Pfarrer Georg Josef Müller bei der Firmung in Waxweiler. Foto: Michael Fischer

Waxweiler (red) In diesem Jahr wurde die Firmung in der Prümtalgemeinde Waxweiler wegen der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben. Unter Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften versammelten sich 29 Firmbewerberinnen und -bewerber aus den Pfarreien Lambertsberg, Ringhuscheid und Waxweiler im Alter von zwölf bis 16 Jahren mit einigen Angehörigen an zwei separaten Terminen in der Pfarrkirche Waxweiler.

