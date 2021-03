Straßenverkehr : Ehranger Hafenstraße bis 2023 gesperrt

Trier Die für das Schienennetz zuständige Netz AG der Deutschen Bahn erneuert in den kommenden Monaten die Eisenbahnbrücke über der Hafenstraße im Stadtteil Ehrang. Aus diesem Grund wird die Hafenstraße ab Montag, 8. März, bis voraussichtlich Anfang 2023 zwischen der B 53 und der Ehranger Straße gesperrt.

Wegen der Umleitung der Buslinien gelten in der Steinbrückstraße, in der Pfalzeler Straße und in der Straße Am Bahndamm im Stadtteil Pfalzel zusätzliche Halteverbote am Straßenrand.