Corona-Kontrollen im Einzelhandel : 2G-Bändchen in der Trier-Galerie

Trier Das Shopping-Center Trier-Galerie in der Fleischstraße hat seit Montag zwei Check-in-Schalter im Untergeschoss und Obergeschoss eingerichtet. Kunden, die dort ihren Corona-Impf- oder Genesenenausweis vorzeigen, erhalten ein blaues Papier-Armband. Warum die City-Initiative über ein solches System für ihre Geschäfte auch nachgedacht hat – die Idee aber dann aufgab.

Auf Wunsch und gegen Vorlage des Impf- oder Genesenennachweises erhalten Kunden an zwei Schaltern der Trier-Galerie im Gegenzug Armbändchen. Diese sollen den Geschäften des Shopping-Centers die 2G-Kontrollen erleichtern, sagt Centermanager Thomas Eggert. Statt an jeder Ladentür den Impfausweis hervorzuholen, könne dann auch das Bändchen gezeigt werden. Wer nur die so genannten „Geschäfte des täglichen Bedarfs“ in der Trier-Galerie besuchen will – also zum Beispiel den Supermarkt im Untergeschoss, Drogerien, Optiker oder Buchläden etwa – der benötigt den 2G-Nachweis weiterhin nicht.