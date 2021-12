Meinung : Jetzt kommt es auf die Bürger an

Jetzt kommt es auf die Bürger an

Kordel und Sankt Goar haben eine Städtepartnerschaft begründet. Das ist eine gute Sache. Natürlich muss sich erst zeigen, was aus der Partnerschaft wird.

Für die Menschen in Kordel gab es in diesem Jahr wenige gute Nachrichten. Erst der Erdrutsch im Februar, dann das Hochwasser im Juli. Noch immer sind viele Häuser unbewohnbar. Das Bahnhofgebäude, die Kläranlage und die Kita sind beschädigt. Zwar kann auch die neu begründete Partnerschaft mit der Stadt Sankt Goar diese Probleme nicht beheben, aber sie ist mindestens eine herzliche Geste. Sie zeigt den Menschen in Kordel: Ihr seid nicht allein! Im besten Falle entsteht daraus eine lebendige Zusammenarbeit.