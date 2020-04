Corona-Krise : Modedesign-Studenten der Trierer Hochschule nähen Atemmasken

Trier Eine Firma, die medizinische Produkte herstellt, spendet das Vlies für die Mund-Nase-Abdeckungen. Einrichtungen, die Bedarf an Masken haben, können sich bei der Hochschule melden.

So ruhig wie momentan ist es am Campus Gestaltung eigentlich nie. Der Semesterstart wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf den 20. April verschoben. Und auch nach diesem Zeitpunkt werden die Vorlesungen zunächst nur in Form von Online-Vorträgen gehalten. Doch auch, wenn der öffentliche Hochschulbetrieb eingestellt ist, tut sich dort einiges. Dorothe Follmann, Lehrbeauftragte in der Fachrichtung Modedesign: „Der Impuls, Atemmasken zu nähen, kam durch Presseberichte über Bekleidungshersteller, die ihre Produktion umgestellt haben, um den aktuellen Bedarf an Atemmasken zu decken.“