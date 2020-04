Trierisch Balaawern : Darüber spricht man nicht

Ich habe schon mehrmals davon geschrieben, dass Dinge oder Zustände, die die Menschen besonders beschäftigen, immer einen reichen Wortschatz nach sich ziehen.

Der Trierer interessiert sich nicht so sehr für Schnee oder Sand. Wenn die oben erwähnte Theorie zutrifft, gilt der Rückschluss, dass es ganz andere Anliegen sind, die im Mittelpunkt seines Denkens stehen. Bei der riesigen Zahl der gebräuchlichen Mundart-Wörter sind das ganz sicher schon mal Essen und Trinken. Offensichtlich ist auch alles, was mit Prügelei zu tun hat, dem Trierer wichtig. Für Prügel oder Schläge finden wir im Trierer Wörterbuch einundzwanzig verschiedene Wörter und für die Verben prügeln und schlagen deren vierundzwanzig. Und das Beschimpfen anderer ist wohl auch ein ganz wichtiges Anliegen. Die Zahl der Schimpfwörter dazu ist unüberschaubar groß.

Wenn es aber so ist, dass zentrale Lebensinteressen zu einer Aufblähung des entsprechenden Wortschatzes führen, dann ist das Folgende zunächst nur schwer zu verstehen: Wir sind uns ja alle darüber einig, dass die Sexualität und die damit verbundenen Beschäftigungen immer schon ganz bedeutungsvolle Dinge waren. Da sollte man eigentlich erwarten, dass die Mundart dafür auch die entsprechend große Zahl von Wörtern bereithält. Tut sie aber nicht! Nichts ist dazu zu finden! Nicht im Wörterbuch von Prof. Peter Christa von 1927 und auch nicht in den Texten unserer Mundartautoren bis in die Gegenwart hinein. Und die Erklärung dafür: Das Thema war in Zeiten, als die Mundart noch Allgemeingut war, derart tabuisiert, dass darüber niemals gesprochen wurde. Da brauchte man dafür natürlich auch keine Wörter.