Völkerverständigung : Trier und Pula feiern 50 Jahre Freundschaft

Trier Die deutsche und die kroatische Stadt verbindet Wein, Tourismus und eine römische Vergangenheit.

„Pula meets Trier“ lautete der Titel des Konzerts, das anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Trier und dem kroatischen Pula stattfand. Eine Partnerschaft zweier Städte, die viele Gemeinsamkeiten aufweisen und in der es in diesem Jahr eine Premiere gibt.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe griff die Herkunft der beiden Musiker auf und sagte: „Es ist doch ein schönes Symbol für Europa, dass zwei Menschen so perfekt miteinander musizieren.“ Markus Groß, Präsident der Pula-Trier-Gesellschaft, wies auf die Bürgerreise vom 4. bis 11. Mai hin, bei der Trierer die Küstenstadt, die mit ihren 60 000 Einwohnern an der Spitze der Halbinsel Istrien liegt, kennenlernen können.

Die Städtepartnerschaft zwischen Trier und Pula feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Die gleichgelagerte römische Vergangenheit sowie das politische Bemühen zu Beginn der 1970er Jahre, den Blick nach Osten zu öffnen, trugen dazu bei, eine Städtepartnerschaft zwischen den „Augustus-Städten“ Trier im Moselland und Pula in Istrien einzugehen.

In dem Freundschaftsabkommen, das am 25. April 1970 in Pula und am 8. September 1971 im Trierer Rathaus von Oberbürgermeister Josef Harnisch und dem Präsidenten der Gemeindeversammlung von Pula, Josef Lazaric, unterzeichnet wurde, heißt es zu Beginn: „Gute Zusammenarbeit zwischen den Völkern dient dem Frieden der Welt“. Trier und Pula zeichnet einige Gemeinsamkeiten aus: Neben ihrer römischen Vergangenheit sind beide über 2000 Jahre alt und weisen beeindruckende Baudenkmäler aus ihrer Vergangenheit – wie etwa jeweils ein Amphitheater – auf.