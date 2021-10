Trier : Unbekannte stehlen Schmuck aus Wohnung

Trier Unbekannte sind am Donnerstag, 14. Oktober, in eine Wohnung in der Zurmaienerstraße in Trier eingebrochen. Laut Mitteilung der Polizei gelangten die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung.

Die Tat soll zwischen 13.45 und 21.45 Uhr passiert sein. Gestohlen wurde Schmuck und Bargeld.