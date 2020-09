Kolumne Viezjupp : Brandneue Ideen für die Porta Nigra

Ich diskutiere ja immer gerne. Also habe ich mir die Echo-Aufforderung von meinem Lieblingsredakteur Roland Morgen zu Herzen genommen und teile ihm hiermit meine Meinung mit. Neulich schrieb er ja im Trierischen Volksfreund über den Flickenteppich vor der Porta Nigra, den sie Belag nennen und die lieblose Gestaltung des Platzes.

Wenn die Stadt Trier nun einen Märtyrer fände, der sich freiwillig einmauern ließe, könnte die Trierer Tourismus und Marketing GmbH (ttm) einen neuen Stadtrundgang konzipieren: Simeon gestern und heute oder so ähnlich. Die mit Sicherheit heftig sprudelnden Einnahmen fließen allesamt in die Umgestaltung des Porta-Nigra-Umfeldes. Damit wäre Trier in aller Munde und in den Medien und Touristen aus der ganzen Welt kämen hierher.