Pandemie : Corona außerhalb der Statistik

Trier Pressestelle: Lehrkraft von Ehranger Schule infiziert, aber keine Neuinfektionen.

In der Realschule plus am Mäusheckerweg in Trier-Ehrang hat sich eine Lehrkraft mit dem Coronavirus infiziert. Sie befindet sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt des Kreises Trier-Saarburg, das auch für die Stadt Trier zuständig ist, ermittelt momentan, in welchem Ausmaß dadurch Schüler und Lehrkräfte betroffen sind und ob es notwendig ist, dass sie sich ebenfalls in Quarantäne begeben müssen. Das Gesundheitsamt stehe dafür in engem Kontakt mit der Schule. Die Realschule plus informiert die Elternschaft.

Laut Pressemitteilung sind seit Donnerstag keine Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg hinzugekommen. Ein Widerspruch, der die Annahme nahelegt, dass besagte Lehrkraft von außerhalb des Stadt- und Kreisgebietes kommt – oder schon in den vergangenen Tagen in der Statistik erfasst wurde. Auf Nachfrage des TV wollte sich eine Sprecherin der Kreisverwaltung dazu nicht äußern.