Kolumne : Ich freue mich ...

„... auf den im zweiten Anlauf ersten 2020er Auftritt unserer Band Black Porta Project. Auch, weil er im Brunnenhof direkt neben der Porta Nigra stattfindet – ein toller Veranstaltungsort.“

Hendrik Winkels (56), Trier-Süd, ist Gitarrist des 14-köpfigen Black Porta Project, das am Freitag (14. August), 20 Uhr, im Brunnenhof erstmals in in diesem Jahr auf der Bühne zu erleben ist. Das am 14. März geplante Konzert im Kasino war coronabedingt abgesagt worden. Die Veranstaltung im Brunnenhof ist bereits ausverkauft. (rm.)