Freizeit : Schlechte Nachrichten: Trierer Nordbad öffnet dieses Jahr nicht mehr

Ein Foto aus einem früheren Stadium der Sanierung: das Trierer Nordbad aus der Luft. Foto: Portaflug Foto: Portaflug Föhren

Trier Der Termin stand schon so gut wie fest, jetzt wurde er verworfen: Am 25. Juli sollte das Trierer Nordbad nach seiner Sanierung wieder öffnen. Seit Donnerstag aber ist klar: In diesem Jahr wird nichts mehr aus der Wiedereröffnung.