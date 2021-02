Landtagswahl : Im Schwimmbad hat alles angefangen

Trier/ Bitburg Wahlkreis 25: Rudolf Rinnen (Freie Wähler) engagiert sich schon seit jungen Jahren in der Kommunalpolitik. Und nicht nur da.

Über Umwege kam er dann auch noch zu seinem Amt als Vizepräsident des Turnverbands Mittelrhein. Auslöser waren die Special Olympics 2011 in seiner Heimatstadt. In der Folge engagierte er sich im Turnverband, um die Arbeit mit Behinderten in die Übungsleiterausbildung zu integrieren. Und Vorsitzender des Vereins Lichtblick Bitburg, der schwer kranke, behinderte und in Not geratene Kinder in der Region unterstützt, ist er ebenfalls. Darauf angesprochen, reagiert er abwehrend: „Da stehen die Menschen, die wir betreuen im Mittelpunkt, nicht der Vorstand und erst recht nicht der Vorsitzende.“