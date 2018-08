später lesen Gericht Drogen und Waffen: Gericht verurteilt Trierer Cafébesitzer FOTO: Friedemann Vetter FOTO: Friedemann Vetter Teilen

Ein 47-Jähriger Cafébetreiber ist am Mittwoch vom Landgericht Trier zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Der Angeklagte ist schuldig des „bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Besitz derselben“ gesprochen worden.