Unwetter über Schweich

Mehrere vollgelaufene Keller in Schweich und Föhren, Blitzeinschlag in einen Schornstein und ein Stromausfall in Föhren und Naurath/Wald ließen 55 Feuerwehrleute nicht zur Ruhe kommen. Von Florian Blaes

Starker Regen setzte gestern abend gegen 20.45 Uhr mehrere Keller in der Ortslage Schweich und in Föhren unter Wasser. Die Feuerwehr pumpte diese in mehreren Stunden Arbeit nach und nach leer.

Bei einem Blitzeinschlag in einem Wohnhaus in der Brunnenstraße in Schweich-Issel wurde der Schornstein stark beschädigt Die Feuerwehrleute deckten den beschädigten Dachbereich provisorisch ab. Kurzzeitig kam es zu einem Brandgeruch in dem betroffenen Haus, es gab jedoch kein offenes Feuer. Verletzt wurde niemand.

Im Verlauf des späten Abends kam es dann noch zu einem längeren Stromausfall in den Ortslagen Föhren und Naurath/ Eifel. Hier waren insgesamt 1098 Menschen betroffen. Kurz nach 23 Uhr war die Stromversorgung wiederhergestellt.

Im Einsatz waren 55 Kräfte der Feuerwehreinsatz-Zentrale, Wehrleitung und Führungsunterstützung der VG Schweich, zudem die Feuerwehren Schweich, Issel, Föhren und Naurath/ Wald.