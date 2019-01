später lesen Polizei Einbrecher in drei Häusern in Trier auf Beutetour FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



(red) Gleich drei freistehende Einfamilienhäuser in Trier sind laut Polizei am Dienstag von Einbrechern heimgesucht worden. In allen drei Fällen seien die Hausbesitzer abwesend gewesen. Ob es sich um die gleichen Täter handelt, ist noch unklar.