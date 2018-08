später lesen Verkehr Straßensperrungen zur Eurener Kirmes Teilen

Die St.-Helena-Kirmes in Trier-Euren findet am kommenden Wochenende in der Numerianstraße ab Einmündung Eurener Straße bis Burgmühlenstraße und in der St.-Helena-Straße ab Greilerstraße bis zur Kirche statt.