Ehrenamt : Ämterübergabe beim Lions Club Vulkaneifel

Müllenborn (red) Bei einer Feier im Landhaus Müllenborn übergab Roman Lobüscher, scheidender Präsident des Lions Clubs Vulkaneifel, sein Amt an Nachfolger Jörg Stadelhoff. Es war die erste Präsenz­veranstaltung nach langer Corona-Pause.

Lobüscher schilderte die schwierige Lage während seiner Präsidentschaft, in der nur zu Beginn eine persönliche Begegnung möglich war. Die übrige Zeit habe man durch Videokonferenzen mit Zoom überbrückt, an denen sich nur wenige beteiligen konnten, und per Mail. So sei auch die Abstimmung über die karitativen Projekte erledigt und die Beteiligung vieler Clubmitglieder sichergestellt worden. Sehr gefehlt habe die persönliche Begegnung und der Austausch.