Umwelt : „Noch ist was zu retten“

Die 26-jährige Esther Oest ist Studentin der Informatik. Am Freitag, 24. September, dem Tag des internationalen Klimastreiks, organisiert sie einen Klimaschutz-Protest in Daun. Foto: Brigitte Bettscheider

Daun Wie überall im Land und auf der ganzen Welt sollen auch in Daun am 24. September Menschen gegen den Klimawandel auf die Straße gehen. Esther Oest als Sprecherin der Orts- und Organisationsgruppe erklärt, warum die Demonstration wichtig ist.

„Höchste Zeit, um noch mal richtig durchzustarten“, sagt Esther Oest mit Blick auf die corona­bedingte Unterbrechung von Aktionen im Rahmen von „Fridays for Future“ („Freitage für Zukunft“), wie es sie 2019 in der Kreisstadt gegeben hatte (der Trierische Volksfreund berichtete). Damals waren angehende Abiturienten die Initiatoren. Doch diese könnten inzwischen wegen Studium oder Ausbildung nicht mehr vor Ort aktiv sein, räumt sie ein.

Die 26-jährige Esther Oest ist Studentin der Informatik. Sie ist in Daun aufgewachsen („in einer umwelt- und konsumbewussten Familie“, sagt sie) und vor einem halben Jahr mit Ehemann und zwei kleinen Kindern aus ihrer Universitätsstadt Trier wieder nach Daun umgezogen. Schon während ihrer Trierer Zeit habe sie sich wann immer möglich an den Fridays-for-Future-Veranstaltungen beteiligt, erzählt sie. Nun organisiert sie als lokale Ansprechpartnerin erstmals eine Aktion in Daun.

Im Vorfeld der Demonstration sprechen Esther Oest und ihre Mitstreiter in Daun die weiterführenden Schulen und Umweltorganisationen gezielt an. „Noch ist was zu retten“, meint Esther Oest, „aber nur, wenn nicht nur jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, sondern vor allem dadurch, dass die Politik konsequent und am besten sofort agiert.“