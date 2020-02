Soziales : Letzte Lieder und Geschichten

Der Frankfurter Autor Stefan Weiller gastiert mit seinem Programm „… und die Welt steht still“ in der Erlöserkirche Gerolstein. Foto: Stefan Weiller/Frank Röth

Gerolstein/Prüm Am 27. März gastiert Autor Stefan Weiller in der Erlöserkirche Gerolstein. Der Erlös kommt der Palliativversorgung in der Westeifel zugute.



Die Frage, ob man leicht, humorvoll, kenntnisreich und unterhaltsam über das Sterben sprechen kann, hätten die Zuhörer bei Stefan Weillers Auftritt Ende 2018 in Prüm einhellig mit Ja beantwortet, erinnert sich Anja Ruff. „Und immer wertvoll“, ergänzt die Hospizfachkraft beim Caritasverband (CV) Westeifel und Mitarbeiterin im Palliativnetzwerk Westeifel.

Dieses Netzwerk hat nun den mehrfach ausgezeichneten und nominierten Buchautor und freischaffenden Künstler Stefan Weiller für eine weitere Veranstaltung in der Eifel verpflichtet. Grundlage des Musiktheaterprojekts sind seine Gespräche mit Sterbenden – über das Leben und den Tod und über die Musik, die ihnen wichtig war.

Info Kontakt- und Spendenmöglichkeiten Das Büro der „Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung“ (SAPV) Westeifel ist im St. Joseph-Krankenhaus Prüm erreichbar unter Telefon 06551/9815840. Dr. Gabriella Rose ist erreichbar unter Telefon 0170/1054856 oder per E-Mail an g.rose@caritas-westeifel.de; Regina Fromme, Telefon 0160/5420435 oder per E-Mail an r.fromme@caritas-westeifel.de. Sie geben auch Auskunft über Spendenkonten.

Im Rahmen des Soloprogramms „… und die Welt steht still“ erzählt er seine in dem Buch „Letzte Lieder“ gesammelten Geschichten und macht „zum Sterben schöne Musik“.

Stefan Weillers Gastspiel findet als Benefizveranstaltung zugunsten der SAPV statt. Dieses Angebot gibt es seit dem 1. Juli 2019 in Trägerschaft des CV Westeifel für unheilbar Erkrankte im Eifelkreis Bitburg-Prüm, im Landkreis Vulkaneifel und in der Verbandsgemeinde Ulmen. Die koordinierende Ärztin ist Dr. Gabriella Rose, die Koordinatorin ist die examinierte Krankenschwester Regina Fromme. Sie arbeiten mit einem Team aus Ärzten und Pflegefachkräften sowie mit Apotheken, Lebensberatungsstellen, einer Psycho-Onkologin, Seelsorgern, Hospizfachkräften und Mitarbeitern der CV-Beratungsdienste zusammen. Das Büro der SAPV befindet sich im St. Joseph-Krankenhaus Prüm. Anliegen ist, die Kranken zuhause rundum und möglichst selbstbestimmt die letzten Tage, Wochen oder Monate ihres Lebens zu versorgen. Dafür ist die Verordnung eines Arztes erforderlich. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten, jedoch nicht für alle Dienste, daher sind Spenden willkommen. (siehe Info).