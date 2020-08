Naturschauspiel : Aufgehende Sonne über dem Kylltal

Kurz bevor sich die Sonne am frühen Morgen zeigt, erleuchtet sie bereits blassrot den Himmel und schärft die Konturen des noch nebelverhangenen Kylltals. Diesen atemberaubende Schauspiel hat Helga Lützen vom Eifelblick Heilert in Duppach aufgenommen, wo sie mit ihrer Walkinggruppe unterwegs war. Das grasende Rindmacht die Idylle perfekt. Welch ein Start in den Tag. Foto: TV/Helga Lützen