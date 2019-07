Kommunalpolitik : Die neue Führungsmannschaft steht

Die neue Spitze der Verbandsgemeinde Daun (von rechts): Bürgermeister Werner Klöckner (CDU) sowie die Beigeordneten Otmar Monschauer (1./CDU), Erwin Umbach (2./SPD) und Alfred Lorenz (3./FWG). Foto: TV/Mario Hübner

Darscheid Erste Amtshandlung des neuen Verbandsgemeinderats Daun: Er wählt seine neuen drei Beigeordneten – und zwar ohne Gegenkandidaten. Dies sind: Otmar Monschauer (1./CDU), Erwin Umbach (2./SPD) und Alfred Lorenz (3./FWG).

Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Daun hat seine neuen drei Beigeordneten gewählt. Es sind Otmar Monschauer (1./CDU), Erwin Umbach (2./SPD) und Alfred Lorenz (3./FWG). Keiner der Dreien hatte einen Gegenkandidaten. Bürgermeister Werner Klöckner (CDU) ernannte und vereidigte die Ehrenbeamten auf Zeit in der konstituierenden Sitzung des neugewählten VG-Rat in der Lehwaldhalle in Darscheid und führte sie in ihr Amt ein. Rund zwei Dutzend Gäste wohnten der Sitzung bei, darunter viele ausgeschiedene Ratsmitglieder aus der vorangegangenen Wahlperiode.

Otmar Monschauer wurde mit 34 Ja- und einer Gegenstimme gewählt. Nach seiner Wahl sagte er: „Ich hoffe, Ihr in mich gesetztes Vertrauen bestätigen zu können.“ Da er sein Mandat niederlegte, rückte Ewald Adams aus Kirchweiler für ihn in den Rat nach. Bei dessen Verpflichtung und den damit einhergehenden Rechten und Pflichten, die in der Gemeindeordnung dargelegt sind, meinte Bürgermeister Werner Klöckner scherzhaft: „Ich nehme an, du kennst den Paragrafen.“ Adams war bis vor Kurzem, als er in den Ruhestand ging, Leiter des Dauner Ordnungsamtes. Schmunzeln unter den Anwesenden.

Foto: TV/Scheidweiler, Jonas

Info Fraktionen des VG-Rats Daun und ihre Sprecher CDU: Thomas Klassmann (Fraktionsvorsitzender), Reinhard Scholzen und Thomas Scheppe (Stellvertreter). SPD: Johannes Pflüger, Hans-Walter Schmitt (Stv.) FWG: Karl-Heinz Schlifter, (Stv. noch offen) Grüne: Waltraud Rexroth, Ingrid Richter (Stv.) FDP: Alfred Gundert, Markus Schmitz (Stv.)

Zum Zweiten Beigeordneten wählte die Versammlung den SPD-Kandidaten Erwin Umbach aus Mehren, der bei der Kommunalwahl mit 2866 Stimmen das beste Einzelergebnis der SPD erzielt hatte. Er erhielt 33 Ja- und eine Nein-Stimme und sagte nach der Wahl: „Ich bedanke mich für das Vertrauen.“ Auch er legte sein Mandat nieder, es rückte nach: Helmut Schäfer aus Strohn.