Rückblick : Langes Warten auf die Ortsumgehung

Hillesheim Bereits seit den 1970er Jahren wird in Hillesheim über das Thema Ortsumgehung diskutiert.

Lärm Der LBM stellt 2012 ein Lärmgutachten vor, das zeigt, wer durch die Umgehung über den Bahndamm be- oder entlastet wird. Klar ist, dass an den kritischen Stellen vor allem am ehemaligen Bahndamm umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen, vor allem bis zu sechs Meter hohe Lärmschutzwände, geplant sind. Gerolsteins LBM-Chef Harald Enders sagt damals auf Nachfrage, dass er an eine Realisierung der 7,5 Millionen Euro teuren, ortsnahen Umgehung bis 2020 glaube.