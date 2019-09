Natur : Nationalpark Eifel ernennt Volunteer-Ranger

Info

Bei ihrer Ausbildung kommen die Kinder ein Jahr lang wöchentlich in den Nationalpark und lernen das Schutzgebiet kennen. Das abwechslungsreiche Programm mit Entdeckungen, Abenteuern, Spaß und Wissen stattet die Kinder mit Handlungskompetenzen aus. Gemeinsam mit Rangern des Nationalparks erkunden und erforschen sie die Natur und lernen die naturräumlichen und kulturhistorischen Besonderheiten im Nationalpark Eifel kennen. Spielerisch werden die Kinder mit den Aufgaben der Ranger vertraut und setzen sich für handfeste Naturschutzprojekte ein. So beteiligen sie sich aktiv an der Renaturierung, helfen dabei, Fichten an Bachläufen zu entfernen und pflanzen junge Buchen. Und weil es für das Naturverständnis wichtig ist, viel Zeit draußen zu verbringen und eigene Erfahrungen zu sammeln, findet die Ausbildung zum Junior Ranger bei Wind und Wetter an der frischen Luft statt. Wer zum Junior Ranger ernannt wird, kann aktiv im Nationalpark Eifel bleiben: Wer möchte, kann selbst Führungen für Familien übernehmen, an Treffen zu fachlichen Themen teilnehmen, sich mit Junior Rangern anderer Schutzgebiete treffen und andere Nationalparks kennenlernen.