Polizei : Unbekannte beschädigen Quad

Winkel Der Besitzer eines Quads teilte der Polizei Daun mit, dass er bereits am Freitag, 27. September, etwa um 13 Uhr Beschädigungen an seinem Fahrzeug festgestellt hatte. Der Mann parkte das Gerät nach Polizeiangaben in der Hauptstraße, in der Nähe seines Wohnsitzes.

Unbekannte hätten einen Luftschlauch demontiert und ein Batteriekabel abgerissen.