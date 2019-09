Kriminalität : Unbekannte brechen in Pizzeria in Daun ein

Daun Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag, 7. Septermber, zum Sonntag, 8. September, durch ein Fenster in eine Pizzeria in der Leopoldstraße in Daun eingebrochen. Laut Polizei entwendeten sie dort Bargeld.

