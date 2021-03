Infrastruktur : Pelm plant eine Erweiterung des Neubaugebiets und mehr

Pelm Zwar ist die Finanzlage schwierig, doch es gibt viel zu tun: Die Gemeinde braucht Baugrundstücke. Weitere Pläne stehen an.

„Es gibt keine Leerstände im Ort und diese Situation wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern“, sagt Pelms Ortsbürgermeister Leo Meeth. Die Gemeinde in unmittelbarer Nähe zur Stadt Gerolstein ist als Wohnort beliebt und will weiter wachsen. „Wir müssen neue Baugrundstücke erschließen, die wenigen noch vorhandenen werden nicht ausreichen.“ Noch in diesem Jahr sollen Grundstücke aufgekauft werden, damit die Erweiterung des Neubaugebiets „Auf Walsweiler“ möglich wird. „Dann steigen wir in die Planung ein“, sagt Meeth.