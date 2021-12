Kinder : Schön mit drei ö – Die Geschichtenwerkstatt mit der Schriftstellerin Hanna Jansen in Kelberg kommt gut an

INFO

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ ist eine 2016 gestartete Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Hanna Jansen lebt in Sassen bei Kelberg und war lange Jahre im Schuldienst und in der Lehrerfortbildung tätig, spielte Theater und leitete Literaturwerkstätten.

Seit 2017 ist sie Autorenpatin von „Kultur macht stark“ im Raum Trier und in der Vulkaneifel (unter anderem am Thomas-Morus-Gymnasium in Daun).

Ihre Bücher wurden vielfach übersetzt und ausgezeichnet, darunter „Über tausend Hügel wandere ich mit dir“, „Herzsteine“ und „Und wenn nur einer dich erkennt“.

Zwei ihrer Bücher dienen als Unterrichtslektüre und sind mit Arbeitsmaterialien versehen. Der freie Grafiker und Illustrator Niklas Schütte begleitet Hanna Jansen seit 2018 bei ihren Jahresmodulen und leitet auch selbst Werkstätten.

So hat er bereits zahlreiche Umschläge für renommierte Verlage entworfen. Außerdem macht er Lesungen, lektoriert und forscht nach alter Soul-Musik.

Lokale Bündnispartner der Kita Kelberg bei der Werkstatt „Kuscheltier-Geschichten“ sind der Friedrich-Bödecker-Kreis im Land Rheinland-Pfalz und in Luxemburg e.V. (Leseförderung) sowie das Kelberger Familienprojekt KeFa (Zusammenschluss junger Familien in der Vulkaneifel in Kooperation mit der Säuglingspraxis des Medizinischen Versorgungszentrums für Kinderheilkunde in Daun).