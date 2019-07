Kriminalität : Hoher Schaden - wenig Beute

Info

Auch am Kiosk am Michel-Reineke-Platz in Daun hat es in jüngster Zeit mehrere Vorfälle gegeben. So hatten Unbekannte „Lotto“-Plakate an einem unmittelbar am Zentralen Omnibusbahnhof gelegenen Gebäude angezündet, in dieser Woche (im Zeitraum Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr) haben bisher unbekannte Täter eine Kette, mit der Zugang zum Kiosk absperrt wird, beschädigt. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten.