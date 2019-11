Sanierung Gotteshaus : Beherztes Projekt „außerordentlich gelungen“

Wiesbaum Mit Kopf, Herz und Hand umgesetzt: Die Pfarrkirche Wiesbaum ist nach Sanierung und Umgestaltung feierlich eröffnet worden. Weihbischof Franz-Josef Gebert weiht Altar ein. Helfer erhält für 600 Arbeitsstunden den Titel „St.- Martin-Baumeister“:

Der Trierer Weihbischof Franz-Josef Gebert ist als Hauptzelebrant des Festgottesdienstes der Erste, der sich die Neugestaltung wie selbstverständlich zunutze macht. Denn immer dann, wenn er die Menschen in der bis auf den letzten Platz besetzten St.-Martin-Kirche anspricht – zur Begrüßung, zur Erklärung der Zeremonien, bei der Predigt und im Schlusswort, nimmt er das schnurlose Mikrofon in die Hand und geht im Altarraum umher, hält dabei Blickkontakt zu den Gläubigen, vor allem zu den Kindern in den vorderen Bankreihen.